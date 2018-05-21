Боевики в воскресенье 55 раз обстреляли позиции сил ООС на Донбассе

За прошедшие сутки воскресенье, 20 мая, российские войска 55 раз открывали огонь по позициям сил операции объединенных сил.
При этом в 19-ти из них боевики применяли запрещенное Минскими договоренностями оружие. К счастью, сутки обошлись без потерь
Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра Операции объединенных сил, интенсивные боевые действия продолжались на Светлодарском, Горловском, Донецком и Мариупольский направлениях.
Вместе с тем ситуация на Луганщине была менее напряженной. Тут боевые действия продолжались преимущественно на Светлодарской дуге в районах населенных пунктов Троицкое и Луганское.
На Горловском направлении в районах населенных пунктов Зайцево, Шумы, Новгородское противник под прикрытием огня из минометов открыл минометный огонь по жилым домам поселка Зайцево, пытаясь вытеснить с позиций подразделения украинских войск,
На Донецком направлении интенсивность боевых действий в районах населенных пунктов Авдеевка, Пески, Красногоровка, Марьинка не прекращается.
На Мариупольском направлении активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Водяное и Широкино.
По данным украинской разведки, трое боевиков ранены, другие потери противника уточняются.
Напомним, в воскресенье, 20 мая, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала взрыв. Он прогремел за 300 метров от патрулей на участке разведения сил и средств в районе поселка Золотое в Луганской области.
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