Боевики в воскресенье 55 раз обстреляли позиции сил ООС на Донбассе

При этом в 19-ти из них боевики применяли запрещенное Минскими договоренностями оружие. К счастью, сутки обошлись без потерь

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра Операции объединенных сил, интенсивные боевые действия продолжались на Светлодарском, Горловском, Донецком и Мариупольский направлениях.

Вместе с тем ситуация на Луганщине была менее напряженной. Тут боевые действия продолжались преимущественно на Светлодарской дуге в районах населенных пунктов Троицкое и Луганское.

На Горловском направлении в районах населенных пунктов Зайцево, Шумы, Новгородское противник под прикрытием огня из минометов открыл минометный огонь по жилым домам поселка Зайцево, пытаясь вытеснить с позиций подразделения украинских войск,

На Донецком направлении интенсивность боевых действий в районах населенных пунктов Авдеевка, Пески, Красногоровка, Марьинка не прекращается.

На Мариупольском направлении активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Водяное и Широкино.

По данным украинской разведки, трое боевиков ранены, другие потери противника уточняются.

Напомним, в воскресенье, 20 мая, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала взрыв. Он прогремел за 300 метров от патрулей на участке разведения сил и средств в районе поселка Золотое в Луганской области.