Боевики обстреляли Марьинку, погиб местный житель

Огонь велся из стрелкового оружия. В результате боевых действий погиб 36-летний местный житель.

Как сообщил на своей страничке в Facebook глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, о происшествии ему сообщил председатель Марьинской районной госадминистрации Владимир Мороз.

По его данным, мужчина во время обстрелов вышел на свой двор на окраине города и одна из пуль попала в него. "Скорая помощь", приехавшая по вызову, констатировала смерть мужчины, рассказал глава ВГА, добавив, что в настоящее время боевики продолжают вести огонь по городу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник утро боевики обстреляли населенный пункт Авдеевку Донецкой области. В результате чего снарядом поврежден частный дом. Как сообщает пресс-служба полиции Донецкой области, обстрел начался около пяти часов утра. Снаряд боевиков попал в дом по улице Островского, где проживает 60-летняя пенсионерка. В результате взрыва дом поврежден, пожилая женщина, которая в это время находилась внутри, не пострадала.