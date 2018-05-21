Боевики обстреляли Авдеевку - ФОТО

В результате чего снарядом поврежден частный дом. Как сообщает пресс-служба полиции Донецкой области, обстрел начался около пяти часов утра.

Снаряд боевиков попал в дом по улице Островского, где проживает 60-летняя пенсионерка. В результате взрыва дом поврежден, пожилая женщина, которая в это время находилась внутри, не пострадала.

Сейчас полиция обследуют территорию, собирают информацию о других повреждениях и оказывают помощь мирным жителям.

Вместе с тем, по данным полиции, накануне в результате боевых действий была повреждена высоковольтная линия электропередач "Макеевка-АКХЗ №2" 110кВ. В итоге была обесточена Донецкая фильтровальная станция.

По данным пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области, ЛЭП была повреждена на временно неподконтрольной властям Украины территории. Боевики осуществили 20 выстрелов из "Градов" по 15 километровой зоне вокруг Донецкой фильтровальной станции.

В связи с чем электроснабжение Донецкой фильтровальной станции приостановлено, а без водоснабжения остаются город Авдеевка, села Орловка и с Ласточкино Ясиноватского района.

Ремонтные работы должны осуществить сегодня, однако из-за обстрелов боевиков, ремонтные работы проводится не могут, - пояснили в ГосЧС.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, за прошедшие сутки воскресенье, 20 мая, российские войска 55 раз открывали огонь по позициям сил операции объединенных сил. При этом в 19-ти из них боевики применяли запрещенное Минскими договоренностями оружие. К счастью, сутки обошлись без потерь.