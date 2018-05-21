На Прикарпатье обнаружен большой запас боеприпасов

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы выяснили, что сберегал боеприпасы у себя по месту жительства мужчина из областного центра, который не единожды был задействован на востоке Украины.

В ходе обыска в доме преступника правоохранители изъяли устройства похожие на боеприпасы, среди которых три мины МОН-100 и МОН-50, пять противопехотных мин других типов и три минных универсальных, электродетонатор, выстрелы к подствольным гранатометам, четыре ручные гранаты различных типов и запалы к ним, пиротехнические патроны, порошкообразные и прессованные химические вещества в кустарной упаковке.

В частности, у нарушителя выявили советское военное учебно-методическое пособие по подготовке диверсантов "Методика специальной и тактико-специальной подготовки внештатных саперных отделений". Книга была напечатана в одной из советских воинских частей и была привлечена к военным событиям в Республике Афганистан.

Изъятые средства поражения отправлены на экспертизу. По данному факту начато уголовное производство из-за незаконного обращения с боеприпасами и взрывчатыми устройствами по статье за незаконное хранение оружия. Длятся следственные действия для ликвидации реальных мотивов хранения арсенала.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", правоохранители в Ужгороде наткнулись на схрон с гранатометом.