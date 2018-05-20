В Конго опять зафиксировали вспышки заболеваемости Эболой

В Демократической Республике Конго от вируса Эболы погибло 26 человек. Об этом передает AP.
Сообщается, что всего в Министерстве здравоохранения ДРК зафиксировали около 100 пациентов с подозрением на заболеваемость Эболой. Всех их уже поместили в карантинное отделение. Из общего числа зараженных медики уже диагностировали 46 случаев геморрагической лихорадки, в частности это 21 подтвержденный случай Эболы, 21 вероятный и четыре подозрения.
Президент Конго Джозеф Кабила уже отдал указ о выделении дополнительных 4 млн долларов на закупку медикаментов и лекарств для противодействия смертельному вирусы. Препараты планируют направить в регионы с наивысшим уровнем заболеваемости.
Напомним, что Эбола передается при прямом контакте с кровью, выделениями, другими жидкостями и органами инфицированного человека. Воздушно-капельным путём передача вируса не происходит.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно печально известный вирус Эбола, зафиксированный в Демократической Республике Конго несколько лет назад, начал распространяться по территории Центральной Африки.
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