"Укрзализныця" до декабря запустит скоростную линию до Борисполя

Согласно проекту строительства, линия будет проложена от вокзала "Киев-Пассажирский", через станцию "Выдубичи" до терминала D аэропорта "Борисполь". Расчетное время в пути 35 минут.

Как сказано в сообщении, опубликованном в воскресенье, 20 мая, на сайте "Правительственного портала", об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов во время встречи с премьером Владимиром Гройсманом.

Он также заверил, что строительство уже начали. Сейчас финально согласуем вид станции. Подвижной состав, который будет использоваться на линии - 11 поездов PESA 620м на 91 место и 2 поезда PESA 630м на 192 места.

При этом глава правительства отметил, что важно до 1 декабря завершить проект и предоставить пассажирам альтернативный транспорт, чтобы качественно добираться до аэропорта или из аэропорта по городу и по другим городам Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, "Укрзализныця" на лето намерено запустить дополнительный " Интерсити" из Киева в Одессу. Поезд будет курсировать ежедневно с 15 июня по 2 сентября.