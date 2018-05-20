Украина продолжает увеличивать экспорт на рынки ЕС - ФОТО

Согласно данным ведомства, на конец первого квартала экспорт в страны ЕС составил 5,1 млрд долларов, что на 27 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На сегодняшний день ЕС находится на первом месте в списке стратегических торговых партнеров Украины с долей экспорта в 44 процента.

Таким образом, в первом квартале поставки товаров в Евросоюз осуществляли 8 264 компании, что на 15 процентов больше, чем в I квартале 2017 года.

Как сообщалось в "УРА-Информ", индекс потребительских цен по стране в апреле в среднем вырос на 4,5 процента. Причинами очередного скачка цен в министерстве объясняют целым комплексов сезонных, экономических и монетарных факторов.