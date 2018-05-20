С начала суток боевики дважды обстреляли Зайцево из "Градов"

Боевики активно применяют запрещенное Минскими соглашениями вооруженик, как по позиция Вооруженных сил Украины, так и по гражданской и промышленной инфраструктуре региона.

В частности, с начала суток боевики более 22 раз нарушали режим прекращения огня. При этом 12 раз противник применил запрещенное минскими договоренностями оружие.

Как сказано в сообщении украинской стороны СЦКК, обнародованном в воскресенье, 20 мая, на странице Операции объединенных сил в социальной сети, с начала суток, боевики дважды обстреляли населенный пункт Зайцево, осуществив при этом 10 выстрелов из артиллерийских систем 122 калибра, и 32 выстрела с минометов 120 калибра.

При этом прямое попадание мины зафиксировано в частные дома и хозяйственные постройки по улице Вернадского 8, 57. В результате разрыва мины разрушен полностью один дом, в другом повреждены окна и стены. К счастью, никто из местных жителей не пострадал.

Боевики продолжают дестабилизировать ситуацию в 15-километровой зоне вокруг Донецкой фильтровальной станции, вблизи населенного пункта Авдеевка.

Сегодня утром противник совершил 20 выстрелов по этому району с РСЗО "Град". Обстрел района ДФС противник осуществлял несмотря на установление в этом районе дежурного режима тишины, решение о котором было принято днем ранее.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, украинские военные в ночь на пятницу, 18 мая, взяли под контроль населенный пункт Южное, расположенный на Горловском направлении. Отныне поселок находится в полосе ответственности 24-й бригады из Операции объединенных сил. Как сообщили в пресс-службе ООС, начиная с апреля противник периодически, раз или два в неделю, заходил в этот населенный пункт, показывая свое присутствие, проверяя местных жителей и, в какой-то степени, наводя на них ужас.