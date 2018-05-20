Немецкие исламисты продолжают развивать ячейку ИГИЛ в Германии

Все больше немецких муслимов становятся членами террористической организации "Исламское государство". Об этом передает DW.
Правительству ФРГ известно о тысячи исламистов из Германии, которые осели в стране и периодически напрвляются воевать в Сирию или Ирак. Все они имеют немецкое гражданство, что позволяет им безпрепятственно прятаться на территории любого из государств-членов Европейского союза.
Стоит отметить, что количество джихадистов, которые выезжают воевать на Ближний Восток, за последние два года сократилось вдвое. Есть еще и другая сторона медали - из Германии для поддержки Рабочей партии Курдистана на территорию Турции также приникают группировки, что позволяет им спокойно пересекать границу с Турецкой республикой.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в немецком городе Еллванген около 150 мигрантов устроили драку с правоохранительными органами, что предовратить депортацию мужчины из Того.
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