07:00 20.05.2018 | Политика | Новости
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Францию вновь потрясут забастовки рабочих

Во Франции планиурется масштабная забастовка сотрудников аэропортов. Об этом передает Europe 1.

Францию вновь потрясут забастовки рабочих

Сообщается, что главной причиной для забастовок стали действия руководства некоторых французских аэропортов, которые отправили на преждевременную пенсию пилотов, вышедших на забастовки с требованием повышения заработной платы. Ведомство гражданской авиации обратилось к авиаперевозчикам с просьбой сократить полетную программу в Орли, Лионе и Марселе.

Тогда было принято компромиссное решение - на голосование компаний вынесли предложение по индексации - повышение на 7 процентов в течение четырех лет плюс индивидуальные надбавки за личные достижения. Теперь, вероятно, при нынешнем курсе национальной валюты подобные изменения слабо повлияют на улучшение работы сотрудников аэропортов. Потому профсоюзное движение во Франции объявило о всеобщей демонстрации.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее глава государства Франции Эммануэль Макрон раскритиковал беспорядки, которые произошли во время первомайской демонстрации в Париже.


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