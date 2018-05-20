Фанаты мадридского "Реала" массово сдают билеты на финал Лиги Чемпионов

Сообщается, что испанские болельщики столкнулись с логистической проблемой длительной поездки в Киев. Так, поездка в Киев может занять до 34 часов из-за отсутствия достаточного количества прямых рейсов, а чартерные рейса даже для них слишком дорогое удовольствие.

Однако, по этому поводу не стоит радоваться и фанатам английского "Ливерпуля". Английские фаны довольно быстро раскупили самые дешевые рейсовые билеты, а остальные билеты забронировали. Авиаперелет на чартере достигает 1 тыс. фунтов стерлингов, что сильно ударило по карманам 1 тыс фанов, сдавших свои билеты на финал Лиги Чемпионов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на финал Лиги чемпионов 2018 в Киеве обустроят несколько фан-зон для тысяч футбольных фанатов, которые приедут смотреть заключительный поединок мадридского " Реала" и английского "Ливерпуля".