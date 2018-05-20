Астрономы зафиксировали самую "медленную" галактику во Вселенной

Сообщается, что галактическое звездное скопление находится на расстоянии 100 000 000 световых лет от Земли в созвездии Кита. Форма галактике имеет настолько сплющенный и тонкий вид, что это позволяет находится ей в одном и том е месте многие миллиарды лет.

Телескоп уже опубликовал уникальный снимок

Американские астрономы считают, что подобное открытие очень пригодится для космической науки, так как теперь ученым удастся точнее определить возраст многих галактик, астероидов и планет, которые ранее находились в неопознанной точке пространства.

NGC 1032 является S0-спиральной галактикой - это нечто среднее между шаровидными эллиптическими спиральными галактиками, такими как Млечный Путь.

Как сообщалось в "УРА-Информ", американское аэрокосмическое агентство NASA планируют направить на Марс специальный вертолетный модуль, который будет изучать атмосферу планеты.