В Виндзоре начался монарший предсвадебный парад принца Гарри и Меган Маркл

Об этом передает пресс-служба королевского дворца.

Первые праздничные кареты уже проехались под стенами королевского замка. На официальном сайте монаршей семьи опубликовали фотографии колей молдоженов. Кольца невесты сделано из куска валлийского золота и подарено Ее Величеством Королевой. Кольцо принца Гарри будет из платины с текстурной отделкой", сказано в сообщении.

Напомним, что вчера проходила репетиция монаршего парада с участием принца Гарри и Меган Маркл. Английские влюбленные приехали в Виндзор около двух часов дня 17 мая 2018 года. Пара преодолела 25-ти минутный путь, по которому будет ехать их карета 19 мая.

За репетицией великобританского свадебного мероприятия на улицах города наблюдали около 5000 людей. За каретой с лошадьми через Виндсорський Замок следовали марширующие оркестры и части Королевского флота, армии и Королевских Воздушных Сил.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно невеста принца Гарри Меган Маркл выбрала мужчину, который станет ее посаженым отцом и поведет к алтарю вместо родного папы, который пропустит ее свадьбу.