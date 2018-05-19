14:32 19.05.2018 | Общество | Новости
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В Виндзоре начался монарший предсвадебный парад принца Гарри и Меган Маркл

В британском Виндзоре, где сегодня пройдет свадьба принца Британии Гарри и Меган Маркл, начался королевский парад в честь женитьбы внука Елизаветы ІІ.

В Виндзоре начался монарший предсвадебный парад принца Гарри и Меган Маркл

Об этом передает пресс-служба королевского дворца.

Первые праздничные кареты уже проехались под стенами королевского замка. На официальном сайте монаршей семьи опубликовали фотографии колей молдоженов. Кольца невесты сделано из куска валлийского золота и подарено Ее Величеством Королевой. Кольцо принца Гарри будет из платины с текстурной отделкой", сказано в сообщении.

Напомним, что вчера проходила репетиция монаршего парада с участием принца Гарри и Меган Маркл. Английские влюбленные приехали в Виндзор около двух часов дня 17 мая 2018 года. Пара преодолела 25-ти минутный путь, по которому будет ехать их карета 19 мая.

За репетицией великобританского свадебного мероприятия на улицах города наблюдали около 5000 людей. За каретой с лошадьми через Виндсорський Замок следовали марширующие оркестры и части Королевского флота, армии и Королевских Воздушных Сил.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно невеста принца Гарри Меган Маркл выбрала мужчину, который станет ее посаженым отцом и поведет к алтарю вместо родного папы, который пропустит ее свадьбу.


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