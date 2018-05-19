В Украине стремительно уменьшается количество населения

За I квартал текущего года украинское население сократилось на 64 тыс человек. Об этом передает официальный сайт Государственной службе статистики.
Согласно данным источника, по состоянию на 1 апреля 2018 года численность украинцев составляла 42 млн 322 тыс. человек. За аналогичный период времени с января по март 2018 года в общей динамике это количество сократилось на 64 тыс человек. Такие негативные показатели в первую очередь связаны с сальдо рождаемости в стране. Так, превышение числа умерших над числом живорожденных остается существенным: на 100 умерших - 55 живорожденных.
Подобная тенденция наблюдается не только в Украине. Депопуляции Восточной Европы связана в первую очередь с низким экономическим уровнем жизни населения, которое значительно отстает от успешных государств Западной Европы. Все больше людей отрывают свои "национальные корни" в поисках лучшей жизни.
Как сообщалось в "УРА-Информ", население Украины к 2100 году сократиться до 20 млн человек.
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