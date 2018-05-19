В Канаде появился самый молодой мэр

Сам Боумен готов лично помогать маленькому Назару справляться с обязанностями городского главы. Брайан считает, что важно найти способы, чтобы наша молодежь и их родители занимались гражданским управлением. Этому он учит своих детей, также всех сограждан города.

Такой интересный конкурс в Виннипеге проводят уже не один год. Кандидатом на пост мэра мог стать любой ребенок в возрасте от восьми до двенадцати лет, проживающий в Виннипеге. Участник должен написать сочинение на тему: "Что стоит изменить в мэрской деятельность город, чтобы улучшить жизнь для здешних жителей?".

В этом году принимали участие более 250 человек, Назар же предложил повысить общественную безопасность в центре города, увеличив количество уличного освещения.

Как сообщалось в "УРА-Информ", наружную рекламу вредной еды от популярных марок могут запретить в британском столичном метро и наземном транспорте. Решение инициировал мэр британской столицы Садик Хан в рамках борьбы с лишним весом у детей.