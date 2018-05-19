18:26 19.05.2018 | Общество | Новости
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В Чили разгорелся громкий скандал вокруг католической церкви

Более 34 чилийских священников попросили Папу Римского Франциска одобрить их прошение об отставке в связи с громким скандалом вокруг пастырей, обвиняемых в педофилии. Об этом передает ANSA.

В Чили разгорелся громкий скандал вокруг католической церкви

Сообщается, что святцы попросили решить их дальнейшее место в католической церкви лично Папу Франциска. "Мы хотим восстановить справедливость и способствовать исправлению нанесенного ущерба, чтобы придать новый импульс пророческой миссии церкви в Чили", - говорится в официальном обращении.

Папа Франциск уже на раз осуждал сексуальные надругательства священников над маленькими прихожанами, которые не могут в полной мере соблюдать правило целибата, то бишь полностью придерживаться обета безбрачие и возбуждения эрогенных точек на своем теле. Папа называл это смертным грехом, а нарушителей призывал уверовать в Господа и покаяться. 

 Католическая церковь опоздала с принятием мер по недопущению педофилии, но это можно прекратить, нужно лишь внимательнее вычитывать Святое письмо и чтить церковные заветы, отмечает Франциск.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно ВРУ поддержала проект постановления №8284 "О поддержке обращения президента Украины к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томосу об автокефалии Православной Церкви в Украине. 


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