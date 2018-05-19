Украина занимает 1 место в Европе по количеству расходов на оборону

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина на сегодняшний страна увеличила бюджетные траты на обороноспособность страны до 6 процентов.
Об этом передает пресс-служба главы государства.
По его словам, в условиях постоянной эскалации конфликта на востоке Украины невозможно отказаться от уменьшения трат на обеспечение обороны государственных границ. Начиная с 2017 года 6 процентов ВВП украинцы вынуждены тратить на оборону и безопасность. В среднем в мире страны тратят на это 1 процент ВПП, а показатель среди постсоветских стран не превышает показателя в 4 процента.
Порошенко сетует на то, что налоговые 100 млрд гривен могли бы быть направлены на развитие страны, то темпы роста экономики и повышения стандартов жизни людей были бы совсем другими. Только полное урегулирование ситуации на Донбассе даст возможность украинскому правительству шире рассмотреть спектр экономических вопросов и начать процесс перезапуска отечественной финсистемы.
Как сообщалось в "УРА-Информ", начиная с 2014 года США предоставили Украине более 1 млрд долларов на усиление оборонного ведомства.
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