10:55 19.05.2018 | Общество | Новости
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Стала известна личность техасского стрелка, совершившего нападение в Санта-Фе

Американские полисмены назвали имя подростка, который совершил стрельбу в школе в юго-восточном техасском городе Санта-Фе. Об этом передает Reuters.

Стала известна личность техасского стрелка, совершившего нападение в Санта-Фе

Задержанным оказался 17-летний американец с греческими корнями Димитриос Пагуртис. Парень признался, что готовил масштабный теракт в школе. Он планировал подорвать себя, совершив суицид, нанеся еще больне урона окружающим. Однако, в последний момент у него не хватило духа, чтобы активировать детонатор. 

В ходе стрельюы 17-летний нападающий использовал револьвер своего отца 38-го калибра. Полисмены задержали еще одного школьника, которого обвиняют в подстрекательстве Пагрутиса к совершению преступления.

Напомним, что в учебном среднеобразовательном заведении штата Техас в Соединенных Штатах Америки случилась стрельба, в результате которой погибли школьники. Так, по меньшей мере, восемь школьников погибли в школе Санта-Фе в штате Техас.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в одной из школ американского штата Джорджия ученик открыл стрельбу из огнестрела.


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