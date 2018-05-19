Стала известна личность техасского стрелка, совершившего нападение в Санта-Фе

Задержанным оказался 17-летний американец с греческими корнями Димитриос Пагуртис. Парень признался, что готовил масштабный теракт в школе. Он планировал подорвать себя, совершив суицид, нанеся еще больне урона окружающим. Однако, в последний момент у него не хватило духа, чтобы активировать детонатор.

В ходе стрельюы 17-летний нападающий использовал револьвер своего отца 38-го калибра. Полисмены задержали еще одного школьника, которого обвиняют в подстрекательстве Пагрутиса к совершению преступления.

Напомним, что в учебном среднеобразовательном заведении штата Техас в Соединенных Штатах Америки случилась стрельба, в результате которой погибли школьники. Так, по меньшей мере, восемь школьников погибли в школе Санта-Фе в штате Техас.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в одной из школ американского штата Джорджия ученик открыл стрельбу из огнестрела.