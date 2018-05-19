18:45 19.05.2018 | Общество | Новости
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Сказочная свадьба Меган Маркл и принца Гарри - как это было и сколько стоило - ФОТО, ВИДЕО

Сегодня, 19 мая один из самых завидных женихов мире - сын принцессы Дианы и принца Чарльза женится на американской актрисе Меган Маркл. Полная версия свадебной церемонии молодоженов уже опубликована на видеохостинге YouTube.

Сказочная свадьба Меган Маркл и принца Гарри - как это было и сколько стоило - ФОТО, ВИДЕО

Вначале пара проехалась в каретной процессии в сопровождении королевской конницы, а затем процессия направилась вдоль улицы High Street через Windsor Town.

В 14:30 по Киеву пара официально стала мужем и женой, возлюбленные обменялись кольцами и совершили традиционный поцелуй.

После церемонии бракосочетания к праздничному замку стали прибывать именитые гости. В объективы телекамер попали родственники Гарри из королевской семьи - Пиппа Миддлтон, сестра Кейт, с мужем Джеймсом Мэтьюзом, королева Елизавета и принц Уэльский.

Также поздравить молодых приехали и голливудские звезды и селебритис - Джордж Клуни с супругой Амаль, а также Дэвид и Виктория Бекхэм, Идрис Эльба с избранницей, а также американская телеведущая Опра Уинфри.

Стоит отметить, что свадебное мероприятие довольно дорого обошлось королевскому бюджету: место проведения – 350 тыс. фунтов стерлингов, доставка еды – 286 тыс. фунтов стерлингов, напитки – 193 тыс. фунтов стерлингов, торт – 50 тыс. фунтов стерлингов.

Чего только стоили украшения для невесты: платье невесты  - 300 тыс. фунтов стерлингов, прическа и макияж невесты – 10 тыс. фунтов стерлингов, костюм жениха – 8 тыс. фунтов стерлингов, кольца – 6 тыс. фунтов стерлингов, платья для подружек невесты – 5 тыс. фунтов стерлингов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в британском Виндзоре, где сегодня пройдет свадьба принца Британии Гарри и Меган Маркл, начался королевский парад в честь женитьбы внука Елизаветы ІІ.


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