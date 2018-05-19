Синоптики просят украинцев не прятать свои зонтики в ближайшие выходные

На западе температурный уровень в среднем будет составлять днем 22-25 градусов со знаком плюс. В Тернопольской, Хмельницкой, Львовской, Ивано-Франковской областях областях ожидаются осадки, ночной температурный максимум продержится на уровне 17-19 градусов тепла.

В центральной части Украины Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях столбики термометров поднимутся до плюс 21-26 градусов днем, ближе к вечеру стоит ожидать выпадения осадков, ветер преимущественно юго-восточный, ветер юго-западный, западный, 5-10 м /с.

До плюс 26 сегодня обещают синоптики в Николаевской, Одесской и Херсонской областях, днем ​​в южных областях температура воздуха прогреется до 28-29 тепла с плюсовой пометкой.

На востоке температурный показатель будет колебаться в промежутке между 23-26 градусами с плюсом, ближе к ночи возможно похолодание.

В украинской столице сегодня прохладно - до плюс 19-20 тепла, безоблачно и без осадков.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в ближайшие выходные в Украине на выходные будет сохранятся теплая и жаркая погода.