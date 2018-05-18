В селе Черная Тиса на Закарпатье зарегистрирована вспышка кори

По состоянию на утро пятницы, 18 мая, тут уже заболело 56 учеников общеобразовательной школы. При этом двое из которых находятся в больнице, а остальные находятся на амбулаторном лечении с легкой и средней тяжести формами течения болезни.

Как сообщает пресс-служба Министерства здрава Украины, первый случай кори в населенном пункте зарегистрирован в апреле 2018 года. По оперативным данным тут с начала года заболело 66 детей. В Раховском районе за этот же период зарегистрировано 166 случаев заболевания, в 149 из них болели дети.

В ведомстве также отметили, что всего с начала 2018 самое большое количество заболевших корью наблюдается в Ивано-Франковской - 649 взрослых и 1488 детей, в Закарпатской области 420 взрослых и 1711 детей, в Львовской - 590 взрослых и 1195 детей, в Одесской 766 взрослых и 786 детей и Черновицкой 0 361 взрослый и 720 детей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в начале мая Минздрав сообщил, что в Украине за последнюю неделю, снизилось количество новых случаев заболевания корью. Всего за 18-ю неделю текущего года корью заболели 1078 человек. Из низ 479 взрослых и 599 детей.