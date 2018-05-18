В Ровно полиция изъяла янтаря на 200 тысяч гривен

По предварительным данным стоимость "солнечного камня" на черном рынке составляет более 200 тысяч гривен. Как сообщают местные издания, в среду, 16 мая, сотрудники управления защиты экономики в Днепропетровской области департамента защиты экономики Национальной полиции Украины проводили профилактические меры. Они обнаружили в машыне крупную партия янтаря.

На место происшествия немедленно вызвали следственно-оперативную группу Ровенского отдела полиции.

По результатам осмотра внедорожника полицейские изъяли камни отборной крупной фракции янтаря-сырца весом четыре килограмма.

Материалы направлены в орган предварительного расследования для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификацией статьи 198 Уголовного кодекса Украины Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до шести месяцев или ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

Напомни, как сообщал УРА-Информ, сотрудники областного управления защиты экономики города Ровно совместно с полицией провели операцию по задержанию группы добытчиков янтаря. В руки правоохранителей попали не только старатели, но и их схрон с "солнечным камнем". Склад для хранение преступники организовали в гараже одного из подельников.