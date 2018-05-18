В пятницу в Украину накроет дождями и грозами

При этом синоптики ожидают сильный ветер и грозы. На западе будет несколько прохладнее, чем на остальной территории Украины.

На большей части территории Украины пройдут кратковременные дожди и наблюдаться грозы. Скорость ветра составит 7-12 метров в секунду, правда в центральных, южных и восточных областях местами будут шквалы скоростью 15-20 метров в секунду, которые будут сопровождать грозы.

Температура воздуха в среднем составит 20-25 градусов тепла.

В Киеве сегодня солнце будет редко показываться из-за облаков. Дождь c грозой, который начнется во второй половине дня, к вечеру сменится на дождь. Температура воздуха ночью составит 13-15 градусов тепла. Днем потеплеет до 21-23 градусов.

На западе Украины кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха ночью составит 8-14 теплых градусов. Днем будет от 14 до 20 градусов теплых.

На севере страны ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременные дожди с грозами. Ночная температура воздуха не опустится ниже 11-16 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 19-25 градусов.

В центре Украины кратковременные дожди с грозами. Ночная температура воздуха не опустится ниже 11-16 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 20-25 градусов.

На востоке страны в пятницу ночью местами небольшой кратковременный дождь, днем кратковременные дожди с грозами. Ночная температура воздуха не опустится ниже 11-16 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 21-26 градусов.

На юге Украины сегодня также кратковременные дожди с грозами. Ночная температура воздуха не опустится ниже 11-16 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 20-26 градусов.

В Крыму местами небольшой кратковременный дождь с грозой. Ночная температура воздуха не опустится ниже 11-16 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 21-26 градусов.

Народный прогноз: 18 мая отмечается день памяти мученицы Ирины. В народе этот день назывался "Ирина Рассадница", поскольку в период с 18 по 25 мая принято высаживать рассаду капусты. Заниматься этим по обычаю могут только женщины. Если посадит овощи мужик, то они зацветут, но не дадут плода. В это время начинает зеленеть липа, зацветает черника.