В Германии освободили бывшего депутат Крючкова, экстрадиции которого добивается НАБУ

В Украине его подозревают в хищении средств "Запорижжяоблэнерго". На данный момент его экстрадиции добивается НАБУ. Вместе с тем немецкие власти выпустили его из тюрьмы под залог.

Как сообщает немецкое издание Deutsche Welle, ссылаясь на Генеральную прокуратуру Мюнхена, которая координирует вопросы экстрадиции Крючкова по запросу Украины, украинец вышел на свободу до завершения судебных процедур под залог в сто тысяч евро. Также он сдал загранпаспорт и подписал обязательство не покидать пределы Германии.

Прокуратура Мюнхена уже получила необходимые для экстрадиции документы, которые вскоре будут направлены в суд, - заверили в ведомстве.

В свою очередь адвокат Крючкова Ульрих Цигерт отметил, что защита пока не знакома с подробным обоснованием запроса на экстрадицию, и заявил, что его подзащитный в суде будет оспаривать передачу украинскому правосудию.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины обвиняет Крючкова в создании "коррупционной схемы", которая нанесла государственной компании ущерб на общую сумму более 346 миллионов гривен.

Как сообщал УРА-Информ, 5 мая 2017 года Соломенский районный суд г.Киева принял решение заочно арестовать Крючкова.

По информации НАБУ, 14 апреля 2018 года Крючков был задержан в Германии.

Национальное бюро готовит пакет документов, необходимых для экстрадиции подозреваемого в Украину, который в ближайшее время будет передан компетентным органам Германии

Крючков был народным депутатом Украины в Верховной Раде пятого созыва от "Блока Юлии Тимошенко", был членом комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.