В Донецкой области мужчина хотел сбыть гранаты и патроны - ФОТО

Правоохранительными органами в Донецке был обнаружен и задержан гражданин Украины в Бахмуте, которого обвинили в незаконной продаже боеприпасов.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
Артемовская местная прокуратура сообща с Бахмутским ОП ГУНП в Донецкой области 18 мая 2018 года провели задержание 30-летнего местного жителя в Бахмуте, когда установили, что он продает боеприпасы.
Безработный мужчина планировал продать два взрывных устройств и 25 патронов женщине из Бахмута, чтобы заработать деньги. За свой товар он потребовал одну тысячу грн.
"Заработанные" им материальные средства и боеприпасы изъяты, определяется похождения оружия. Задержанному планируется сообщить о подозрении в уголовном преступлении по статье за сбыт боеприпасов и определение меры пресечения. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Длится досудебное расследование.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", пограничники Луганского отряда во время патрулирования и проведения инженерных работ на участке отдела пограничной службы "Станично-Луганское" нашли гранату Ф-1 с установленной 25-метровой растяжкой.
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