14:34 18.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Донецкой области мужчина хотел сбыть гранаты и патроны - ФОТО

Правоохранительными органами в Донецке был обнаружен и задержан гражданин Украины в Бахмуте, которого обвинили в незаконной продаже боеприпасов.

В Донецкой области мужчина хотел сбыть гранаты и патроны - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Артемовская местная прокуратура сообща с Бахмутским ОП ГУНП в Донецкой области 18 мая 2018 года провели задержание 30-летнего местного жителя в Бахмуте, когда установили, что он продает боеприпасы.

Безработный мужчина планировал продать два взрывных устройств и 25 патронов женщине из Бахмута, чтобы заработать деньги. За свой товар он потребовал одну тысячу грн.

"Заработанные" им материальные средства и боеприпасы изъяты, определяется похождения оружия. Задержанному планируется сообщить о подозрении в уголовном преступлении по статье за сбыт боеприпасов и определение меры пресечения. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Длится досудебное расследование.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", пограничники Луганского отряда во время патрулирования и проведения инженерных работ на участке отдела пограничной службы "Станично-Луганское" нашли  гранату Ф-1 с установленной 25-метровой растяжкой.


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