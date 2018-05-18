В Донецкой области мужчина хотел сбыть гранаты и патроны - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Артемовская местная прокуратура сообща с Бахмутским ОП ГУНП в Донецкой области 18 мая 2018 года провели задержание 30-летнего местного жителя в Бахмуте, когда установили, что он продает боеприпасы.

Безработный мужчина планировал продать два взрывных устройств и 25 патронов женщине из Бахмута, чтобы заработать деньги. За свой товар он потребовал одну тысячу грн.

"Заработанные" им материальные средства и боеприпасы изъяты, определяется похождения оружия. Задержанному планируется сообщить о подозрении в уголовном преступлении по статье за сбыт боеприпасов и определение меры пресечения. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Длится досудебное расследование.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", пограничники Луганского отряда во время патрулирования и проведения инженерных работ на участке отдела пограничной службы "Станично-Луганское" нашли гранату Ф-1 с установленной 25-метровой растяжкой.