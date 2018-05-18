В четверг на Донбассе двое погибли, ранены семеро военных и двое мирных жителя

При этом 26 из них противник использовал минометы. В обстрелов ранены семеро украинских военнослужащих и двое мирных жителя, еще двое гражданских погибли.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра Операции, около двух часов ночи оккупанты открыли огонь из 122-мм орудий по населенному пункту Троицкое. Зафиксировано 15 разрывов артиллерийских снарядов в жилых кварталах поселка. По предварительным данным, двое мирных жителей Троицкого погибли и двое ранены.

По состоянию на семь часов утра пятницы противник активизировался в районах населенных пунктов Новолуганское, Светлодарск, Зайцево, Авдеевка, Опытное, Водяное.

По данным украинской разведки, шесть боевиков уничтожено и один ранен.

Напомним, первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Хуг в четверг, 17 мая, отправился на Донбасс. Он поехал с незапланированной поездкой в связи с серьезным ухудшением ситуации с безопасностью в регионе.