13:32 18.05.2018 | Общество | Новости
100194387:Polishuk

Сергея Скрипаля выписали из больницы

Пострадавший при отравлении в Солсбери бывший сотрудник Главного разведывательного управления Сергей Скрипаль выписан из больницы.

Сергея Скрипаля выписали из больницы

Об этом в пятницу, 18 мая, сообщало управление здравоохранения региона. По словам исполнительного директора районной больницы в Солсбери, где лечили Скрипаля, Кары Чарльз-Баркс, это событие "фантастическая новость".

Напомним, Юлия Скрипаль, пострадавшая в результате отравления, покинула больницу в апреле.

Как сообщал УРА-Информ, в английском городе Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Правительство Великобритании заявил, что Россия стоит за отравлением Скрипалей, вместе с тем, РФ отрицает какую-либо причастность и обвиняет британцев в придумывании "фальшивой истории".

Из-за отравления Скрипаля в Великобритании ряд стран, в частости участницы Евросоюза, а также США и Канада приняли решение выслать российских дипломатов.


Поделиться
Читайте также:
 
В России случилось крушение военного вертолета Профильный комитет рассмотрит проект об антикоррупционном суде 21 мая, - Парубий В России блокируют серверы Viber Светлана Тарабарова находится в интересном положении - ФОТО
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив