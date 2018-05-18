Сергея Скрипаля выписали из больницы

Об этом в пятницу, 18 мая, сообщало управление здравоохранения региона. По словам исполнительного директора районной больницы в Солсбери, где лечили Скрипаля, Кары Чарльз-Баркс, это событие "фантастическая новость".

Напомним, Юлия Скрипаль, пострадавшая в результате отравления, покинула больницу в апреле.

Как сообщал УРА-Информ, в английском городе Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Правительство Великобритании заявил, что Россия стоит за отравлением Скрипалей, вместе с тем, РФ отрицает какую-либо причастность и обвиняет британцев в придумывании "фальшивой истории".

Из-за отравления Скрипаля в Великобритании ряд стран, в частости участницы Евросоюза, а также США и Канада приняли решение выслать российских дипломатов.