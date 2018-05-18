Сегодня в Украине и мире чтят память жертв депортации крымскотатарского народа из Крыма

Известно, что именно, 18 мая 1944 года, в Центральную Азию с полуострова был отправлен первый эшелон крымских татар. Насильно было депортировано около 190 тысяч человек.

Так, в Украине депортацию крымских татар в 1944 году признали геноцидом крымскотатарского народа, а 18 мая установлен Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Таким образом, в пятницу в Киеве, Херсоне, Львове и других городах Украины планируются мероприятия, посвященные этому дню. Траурные мероприятия пройдут также во многих странах мира, в частности, в Турции, Германии, Чехии, Польше, США, Канаде и других.

Во всех храмах и киевских монастырях Украинской православной церкви Киевского патриархата в 12:00​ зазвонят колокола.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в украинской столице начали восстановление Стены памяти. Как отмечается, уже восстановлено 200 метров стены из 230. По словам организатора, стартовали работы по снятию бетона и автор присутствует на локации и он указал место, с которого нужно начать работы.