08:58 18.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Сегодня в Украине и мире чтят память жертв депортации крымскотатарского народа из Крыма

По всей Украине и миру, 18 мая, чтят память жертв депортации и геноцида крымскотатарского народа. Сегодня исполняется 74 года с начала депортации советским режимом крымских татар с их исторической родины – Крыма.

Сегодня в Украине и мире чтят память жертв депортации крымскотатарского народа из Крыма

Известно, что именно, 18 мая 1944 года, в Центральную Азию с полуострова был отправлен первый эшелон крымских татар. Насильно было депортировано около 190 тысяч человек.

Так, в Украине депортацию крымских татар в 1944 году признали геноцидом крымскотатарского народа, а 18 мая установлен Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Таким образом, в пятницу в Киеве, Херсоне, Львове и других городах Украины планируются мероприятия, посвященные этому дню. Траурные мероприятия пройдут также во многих странах мира, в частности, в Турции, Германии, Чехии, Польше, США, Канаде и других.

Во всех храмах и киевских монастырях Украинской православной церкви Киевского патриархата в 12:00​ зазвонят колокола.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в украинской столице начали восстановление Стены памяти. Как отмечается, уже восстановлено 200 метров стены из 230. По словам организатора, стартовали работы по снятию бетона и автор присутствует на локации и он указал место, с которого нужно начать работы.


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