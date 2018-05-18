Россия страдает от нашествия степных комаров

Сообщается, что за май месяц в местные госпитали обратился 41 человек, из них 33 - дети. У них всех фиксировали одинаковые аллергические реакции на укусы комаров: сильный зуд, отеки лица и век, а также расчесы и пиодермия, беспокойство и нарушение сна и резкое поднятие температуры у маленьких детей.

Для юга России комариное нашествие явление сезонное и является последствием сильного паводка в устьях реки Дон, которая в летний период начинает разливаться, в результате чего появляется множество болот. Эти места отличные рассадники для комаров, способных выживать в любых субтропических условиях. Насекомые впрыскивают в организм человека антикоагулянты, которые препятствуют свертыванию крови. Множество укусов этих насекомых может привести к летальным последствиям.

Как сообщалось в "УРА-Информ", население Великобритании пугает начало нашествия опасной дубовой моли, личинки которой обладают очень токсичными свойствами.