Раде предложили изменить название Кировоградской области

Об этом сообщает сайт Верховной Рады.

В данный момент текст законопроекта на сайте правительства отсутствует. Народный депутат Украины Олег Мусий заявил, что согласно предлагаемому нововведению планируется переименование Кировоградской области на Кропивницкую. Отмечается, что под этим официальным предложением поставили свои подписи 153 народных депутата Украины.

В парламенте до этого также зарегистрирован проект закона об утверждении перемен в статью 133 Конституции Украины касательно переименования Днепропетровской области. Так, согласно законопроекту предлагается убрать старое название Днепропетровской области и закрепить за территорией наименование Сичеславской.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Киеве местные власти переименовали автобусную остановку "станция метро Петровка" в "станция метро Почайна".