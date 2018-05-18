Стал известен результат встречи Хуга и Наева

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Во время встречи генерал-лейтенант Наев обратился к дипломат миссии Александру Хугу с просьбой оказать влияние на российские оккупационные войска, их военные формирования. Он напомнил, как все ждут остановки ведения стрельбы по подконтрольной руководству Украины территории.

Как отметил Наев, при обстрела применяются виды вооружения, которые запрещены минскими соглашениями. Глава объединенных сил заявил, что с запуска операции объединенных сил, то есть с 1 мая по 16 мая 2018 года, враг совершил всего 930 обстрелов, а запрещенное минскими соглашениями оружие использовал 274 раза.

Так, генерал-лейтенант Сергей Наев призвал обратить внимание на инциденте 17 мая 2018, когда после утреннего обстрела российских боевиков, один из снарядов оказался во дворе общеобразовательной школы города Светлодарск. На момент происшествия в учреждении пребывало около 380 детей и 45 человек работников учебного заведения.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", управляющий Объединенными силами Сергей Наев провел встречу со специальным представителем Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Куртом Волкером.