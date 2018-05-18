На украинском рынке появиться новый лоукостер

Отмечается, что свои полеты авиакомпания начнет выполнять ориентировочно на следующей неделе. На первом этапе SkyUp будет использовать два 189-местных Boeing 737-800 2013 года выпуска, которые ранее летали в Malaysia Airlines.

Сейчас эти авиалайнеры проходят перекраску в Братиславе и Стамбуле. Им уже присвоены украинские регистрационные номера UR-SQA и UR-SQB. Позже компания пополнит парк 149-местным Boeing 737-700.

На первом этапе SkyUp будет выполнять чартерные международные рейсы для туроператора Join UP, владельцы которого значатся конечными бенефициарами нового авиаперевозчика.

Позже компания приступит к выполнению внутренних полетов по маршрутам Киев-Одесса и Харьков-Одесса, которые будут осуществляться по лоу-кост концепции.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", авиакомпания Ryanair планирует открыть еще 5 рейсовых маршрутов из Украины.По его словам, эффективное сотрудничество с украинским руководством даст шанс иностранной компании в полной мере раскрыться на отечественных рынках авиаперевозчиков.