09:45 18.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100194352:nastya

На украинском рынке появиться новый лоукостер

Украинский авиаперевозчик SkyUp получил сертификат эксплуатанта, дающий право на выполнение рейсов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

На украинском рынке появиться новый лоукостер

Отмечается, что свои полеты авиакомпания начнет выполнять ориентировочно на следующей неделе. На первом этапе SkyUp будет использовать два 189-местных Boeing 737-800 2013 года выпуска, которые ранее летали в Malaysia Airlines.

Сейчас эти авиалайнеры проходят перекраску в Братиславе и Стамбуле. Им уже присвоены украинские регистрационные номера UR-SQA и UR-SQB. Позже компания пополнит парк 149-местным Boeing 737-700.

На первом этапе SkyUp будет выполнять чартерные международные рейсы для туроператора Join UP, владельцы которого значатся конечными бенефициарами нового авиаперевозчика.

Позже компания приступит к выполнению внутренних полетов по маршрутам Киев-Одесса и Харьков-Одесса, которые будут осуществляться по лоу-кост концепции.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", авиакомпания Ryanair планирует открыть еще 5 рейсовых маршрутов из Украины.По его словам, эффективное сотрудничество с украинским руководством даст шанс иностранной компании в полной мере раскрыться на отечественных рынках авиаперевозчиков.


Поделиться
Читайте также:
 
УЕФА открыл дела в отношении "Марселя" и "Атлетико" после финала Лиги Европы Боевики ночью обстреляли Троицкое, погибли трое мирных жителей "Много красивых женщин": футбольная ассоциация Аргентины дает советы по флирту с россиянками В Киеве создадут десять инклюзивных центров
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив