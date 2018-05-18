На Прикарпатье у военного пенсионера конфисковали 22 гранатомета - ФОТО

Об этом в сети Facebook сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Аброськин заявил, что это не военный район, а Ивано-Франковщина сегодня. Он отметил, что весомый набор вооружения был конфискован у среднестатического военного пенсионера, который служил при должности прапорщика. Заместитель главы подчеркнул, что на пенсии мужчина пребывает с 1996 года.

Насчет своей коллекции боевого арсенала задержанный пояснил, что брал домой все, что замечал. Отмечается, что он якобы на всякий случай принес к себе в жилище 22 гранатомета, более 20 гранат, автомат, пистолет и патроны.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", правоохранительными органами в Донецке был обнаружен и задержан гражданин Украины в Бахмуте, которого обвинили в незаконной продаже боеприпасов.