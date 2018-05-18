На Прикарпатье у военного пенсионера конфисковали 22 гранатомета - ФОТО

В Ивано-Франковской области правоохранители изъяли у военного пенсионера-прапорщика многочисленное военное оружие, среди которого 22 гранатомета, более 20 гранат, автомат и прочее оружие и боеприпасы.
Об этом в сети Facebook сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.
Аброськин заявил, что это не военный район, а Ивано-Франковщина сегодня. Он отметил, что весомый набор вооружения был конфискован у среднестатического военного пенсионера, который служил при должности прапорщика. Заместитель главы подчеркнул, что на пенсии мужчина пребывает с 1996 года.
Насчет своей коллекции боевого арсенала задержанный пояснил, что брал домой все, что замечал. Отмечается, что он якобы на всякий случай принес к себе в жилище 22 гранатомета, более 20 гранат, автомат, пистолет и патроны.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", правоохранительными органами в Донецке был обнаружен и задержан гражданин Украины в Бахмуте, которого обвинили в незаконной продаже боеприпасов.
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