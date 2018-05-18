К церемонии бракосочетания Меган Маркл и принца Гарри сделали автомобиль - ФОТО

Об этом сообщает ВВС Top Gear.

С целью объединения национальной символики британского принца Гарри и американки Меган Маркл, на крыше транспортного средства были изображены несколько слоев краски по специальному дизайн-проекту. Юнион Джек и звездно-полосатый флаг соединены в необычной графической конструкции. Пять белых линий на крыше так же нарисованы на капоте и задних крыльях в серебристом цвете.

На передних крыльях ухор повторителей поворота создан при помощи технологии 3D печати. На них изображены инициалы M и H с сердцем между ними. Также светодиодные проекционные изображения возникают при открытии дверей с надписью "Just Married" (Молодожены).

Автомобиль создан в единичном образце хрустально белого цвета с крышей, на которой вручную сделали неповторимую графическую аппликацию. В салонном интерьере машины установлены накладки с именами жениха и невесты, а также датой бракосочетания.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", представительство международной организации по борьбе за права животных (PETA) в Индии вручит принцу Гарри и Меган Маркл в честь их свадьбы живого быка.