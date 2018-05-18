12:54 18.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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ЮНИСЕФ перевез гуманитарную поддержку на Донбасс

Транспортные средства с гуманитарной поддержкой от представительства Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) въехали на оккупированную местность украинского Донбасса. 

ЮНИСЕФ перевез гуманитарную поддержку на Донбасс

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

Путем через контрольный пропускной пункт въезда-выезда "Новотроицкое" проехало три грузовика, наполненные гигиеническими наборами общим объемом тяжести около 22 тонн.

Перед эти другая гуманитарная организация Международный комитет Красного Креста (МККК) направил на захваченную территорию Донбасса 200 тонн в качестве гуманитарной поддержки. Грузовики перевезли продуктовые наборы и сульфат алюминия, чтобы делать воду годной для питья.

По информации ООН, в Украине в связи с боевыми действиями на Донбассе больше 3,8 млн людей нуждаются в гуманитарной помощи.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", комитет по вопросам международной торговли Европейского парламента одобрил финансовой помощи Украине в размере миллиарда евро.


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