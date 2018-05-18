Эксклюзив: Приватизация выгодна лишь госаппарату, чтобы скупить активы подешевле, - Доротич

По его словам, страна, как собственник, получается не эффективной по отношению к своему имуществу. Исходя из этого: зачем тогда собирает налоги госаппарат, если менеджмент не эффективный? Возможно, для этого нужно нанять коммерческую структуру? В эфире "Первого Делового" эксперт дал оценку готовящейся в стране крупной приватизации:

"В сегодняшней государственной приватизации заинтересованы только те люди, которые находятся у руля страны. Для того, чтобы скупить эти активы, как можно дешевле. Не секрет, что крупными объектами всегда интересовались олигархи. Однако, на сегодня они не слишком заинтересованы потому, что их капиталы - за границей. Реальный бизнес, на сколько я общался, не готов сейчас выкупать эти активы даже по демпинговым ценам. Кроме того, как мы видим сами, торги назначены на осень. Хотя в реальности они начнутся в начале зимы. И тогда будем наблюдать ситуацию, которая произошла когда-то с "Укртелекомом". Тогда объект быстро пустили с молотка под Рождество, боясь прихода крупного инвестора", - сказал С. Доротич.

Почему с молотка хотят пустить и не убыточные предприятия, а также вырастут ли тарифы на электроэнергию после приватизации облкомпаний - смотрите на сайте "Первого Делового" в программе "Бизнес".