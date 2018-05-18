Боевики ночью обстреляли Троицкое, погибли двое мирных жителей

В результате таких действий боевиков погибли мирные жители. Как сообщает пресс-центр Операции объединенных сил, обстрел начался около двух часов ночи. Боевики стреляли из 122-мм орудий. Зафиксировано 15 разрывов артиллерийских снарядов в жилых кварталах поселка.

По предварительным данным, два мирных жителя Троицкого погибли и двое ранены.

На место происшествия прибыли спасатели и бригада медицинской помощи.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, за минувшие сутки сепаратисты 60 раз нарушили режим прекращения огня, из них 26 раз с применением орудий и минометов.