Боевики ночью обстреляли Троицкое, погибли двое мирных жителей

В ночь на пятницу, 18 мая, российские войска обстреляли из тяжелой артиллерии жилые кварталы поселка Троицкое в Луганской области.
В результате таких действий боевиков погибли мирные жители. Как сообщает пресс-центр Операции объединенных сил, обстрел начался около двух часов ночи. Боевики стреляли из 122-мм орудий. Зафиксировано 15 разрывов артиллерийских снарядов в жилых кварталах поселка.
По предварительным данным, два мирных жителя Троицкого погибли и двое ранены.
На место происшествия прибыли спасатели и бригада медицинской помощи.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, за минувшие сутки сепаратисты 60 раз нарушили режим прекращения огня, из них 26 раз с применением орудий и минометов.
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