09:59 18.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100194350:Polishuk

Боевики ночью обстреляли Троицкое, погибли двое мирных жителей

В ночь на пятницу, 18 мая, российские войска обстреляли из тяжелой артиллерии жилые кварталы поселка Троицкое в Луганской области.

Боевики ночью обстреляли Троицкое, погибли двое мирных жителей

В результате таких действий боевиков погибли мирные жители. Как сообщает пресс-центр Операции объединенных сил, обстрел начался около двух часов ночи. Боевики стреляли из 122-мм орудий. Зафиксировано 15 разрывов артиллерийских снарядов в жилых кварталах поселка.

По предварительным данным, два мирных жителя Троицкого погибли и двое ранены.

На место происшествия прибыли спасатели и бригада медицинской помощи.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, за минувшие сутки сепаратисты 60 раз нарушили режим прекращения огня, из них 26 раз с применением орудий и минометов.


Поделиться
Читайте также:
 
"Много красивых женщин": футбольная ассоциация Аргентины дает советы по флирту с россиянками В Киеве создадут десять инклюзивных центров Сегодня традиционно в Раде пройдет час вопросов к правительству Впервые в истории США ЦРУ возглавила женщина
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив