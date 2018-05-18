Алкоголизм становится все безвредным

Сообщается, что испытания на животных подтвердили полную эффективность препарата. Универсальная таблетка наполнена натуральными ферментами, которые превращают алкоголь в безвредные молекулы. Ученые и специалисты испытавали свое изобретение на крысах и свиньях. В ходе экспериментов за 4 часа уровень алкоголя в крови у крыс снизился на 45 процентов.

Сотрудники профильного учебного ведомства уже обьявили конкурс на набор испытателей "чудо-препарта". Бедолагам придется выпивать очень большие количества алкоголя в ходе испытаний, но, как утверждают ученые, все это делается сугубо во имя науки. Примечательно, что испытуемые будут получать еще и денежное вознаграждение за свои "мучительные страдания".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Министерство здравоохранения официально подтвердило выход на украинские рынки препарата "Космеген", который способен побороть рак.