23:40 18.05.2018 | Общество | Новости
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Алкоголизм становится все безвредным

Американские ученые провели первые успешные испытания препарата, который позволит в один момент избавить человека от похмелья. Об этом передает Mirror.co.uk.

Алкоголизм становится все безвредным

Сообщается, что испытания на животных подтвердили полную эффективность препарата. Универсальная таблетка наполнена натуральными ферментами, которые превращают алкоголь в безвредные молекулы. Ученые и специалисты испытавали свое изобретение на крысах и свиньях. В ходе экспериментов за 4 часа уровень алкоголя в крови у крыс снизился на 45 процентов. 

Сотрудники профильного учебного ведомства уже обьявили конкурс на набор испытателей "чудо-препарта". Бедолагам придется выпивать очень большие количества алкоголя в ходе испытаний, но, как утверждают ученые, все это делается сугубо во имя науки. Примечательно, что испытуемые будут получать еще и денежное вознаграждение за свои "мучительные страдания".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Министерство здравоохранения официально подтвердило выход на украинские рынки препарата "Космеген", который способен побороть рак


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