08:32 17.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100194230:Polishuk

За минувшие сутки на Донбассе двое военнослужащих погибло, четверо получили ранения

Ситуация в зоне операции Объединенных сил за прошедшие сутки среду, 16 мая, обострилась.

За минувшие сутки на Донбассе двое военнослужащих погибло, четверо получили ранения

Российские войска 66 раз открывали огонь по позициям сил ООС. В результате боевых действий двое военнослужащих погибло, четверо получили ранения. Раненых оперативно эвакуированы в госпиталь, где им оказана квалифицированная медицинская помощь и их жизни ничего не угрожает.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба Операции, российско-оккупационные войска, пренебрегая международными соглашениями 25 раз применяли минометы, артиллерию и реактивные системы залпового огня БМ-21.

Около девяти часов вечера противник открыл огонь из РСЗО БМ-21 "Град" по позициям наших войск в районе Авдеевки. Подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ оккупантам и вели активную оборону, - заверили в пресс-центре.

Вместе с тем, по данным штаба, на луганском направлении активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Новозвановка и Троицкое. На применение боевиками снайперских пар передовые подразделения наших войск принимали эффективных контрснайперские мероприятия.

На донецком направлении боевики активизировались в районах населенных пунктов Луганское, Светлодарск, Новолуганское, Майорское. Постоянно продолжаются боевые действия в районе Авдеевской промзоны и населенного пункта Опытное. На мариупольском направлении боевики активизировались в районах населенных пунктов Водяное, Лебединский, Широкино.

В пресс-центре также заверили, что за минувшие сутки боевикам нанесены существенные потери - пять человек уничтожено и восемь ранены.

Напомним, в среду, 16 мая, в зоне Операции объединенных сил, от пули снайпера погиб украинский доброволец. Вражеская пуля попала 41-летнему Сергею Гундеру с позывном "Татарин" прямо в сердце.


Поделиться
Читайте также:
 
В Одессе произошла драка со стрельбой Трамп поручил разработать план санкций против России Столичный автобус маршрута № 97 в четверг временно изменит маршрут Глава Хмельницкой ОГА Александр Корнийчук заявил об отставке
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив