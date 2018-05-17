За минувшие сутки на Донбассе двое военнослужащих погибло, четверо получили ранения

Российские войска 66 раз открывали огонь по позициям сил ООС. В результате боевых действий двое военнослужащих погибло, четверо получили ранения. Раненых оперативно эвакуированы в госпиталь, где им оказана квалифицированная медицинская помощь и их жизни ничего не угрожает.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба Операции, российско-оккупационные войска, пренебрегая международными соглашениями 25 раз применяли минометы, артиллерию и реактивные системы залпового огня БМ-21.

Около девяти часов вечера противник открыл огонь из РСЗО БМ-21 "Град" по позициям наших войск в районе Авдеевки. Подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ оккупантам и вели активную оборону, - заверили в пресс-центре.

Вместе с тем, по данным штаба, на луганском направлении активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Новозвановка и Троицкое. На применение боевиками снайперских пар передовые подразделения наших войск принимали эффективных контрснайперские мероприятия.

На донецком направлении боевики активизировались в районах населенных пунктов Луганское, Светлодарск, Новолуганское, Майорское. Постоянно продолжаются боевые действия в районе Авдеевской промзоны и населенного пункта Опытное. На мариупольском направлении боевики активизировались в районах населенных пунктов Водяное, Лебединский, Широкино.

В пресс-центре также заверили, что за минувшие сутки боевикам нанесены существенные потери - пять человек уничтожено и восемь ранены.

Напомним, в среду, 16 мая, в зоне Операции объединенных сил, от пули снайпера погиб украинский доброволец. Вражеская пуля попала 41-летнему Сергею Гундеру с позывном "Татарин" прямо в сердце.