В Украину вернется тепло, но с дождями в некоторых регионах

Лишь в западных областях будет более прохладная погода. Тут утром, а днем также в южных и центральных областях местами кратковременный дождь, гроза, в Карпатах и на Закарпатье сильные дожди. На остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный, 5-10 метров на секунду, днем при грозах местами шквалы порывы могут достигать 15-20 метров на секунду.

Температура воздух днем поднимется до отметки в 24-29 градусов выше нуля.

В Киеве сегодня небо будет ясным с самого утра, а к вечеру затянется облаками. Вместе с тем осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью составит 10-12 градусов тепла. Днем потеплеет до 22-24 градусов.

На западе Украины местами кратковременный дождь, в Закарпатье сильный дождь, грозы. Температура воздуха ночью составит 6-12 теплых градусов. Днем столбики термометров покажут от 16 до 23 градусов.

На севере страны в четверг сухо и тепло. Ночная температура воздуха составит 7-13 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 20-27 градусов.

В центре Украины ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, грозы, только в Винницкой и Днепропетровской областях осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов, в Винницкой и Черкасской областях 8-14 градусов. Днем воздух прогреется до 21-28 градусов.

На востоке страны сегодня будет сухая и жаркая погода. Температура воздуха ночью составит 11-16 градусов тепла. Днем воздух раскалится до 24-29 градусов.

На юге Украины ночью без осадков, утром и днем местами кратковременный дождь, гроза, только в Запорожской области без осадков. Температура воздуха ночью составит 10-17 градусов со знаком плюс. Дневная температура воздуха составит 22-29 жарких градусов.

В Крыму сегодня также сухо и тепло. Ночью столбики термометров покажут от 11 до 16 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 23-28 градусов.

Народный прогноз: 17 мая почитается память мученицы Пелагии, девы Тарсийской. В прежние времена в этот день рубили дерево на выделку ложек. Наши предки на Пелагею ждали сильного дождя, поскольку он приносит урожай чистый и обильный. В это время зеленеет дуб, зацветают вишни, яблони, груши, ранние сорта калины, шиповника