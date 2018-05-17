В США будут расследовать дело против Cambridge Analytica

Министерство юстиции США и ФБР возобновило расследование против ныне не существующей компании Cambridge Analytica, замешанной в скандале с утечкой данных пользователей Facebook. Об этом сообщает издание New York Times.
Отмечается, что прокуроры опросили бывших сотрудников Cambridge Analytica и банков, которые проводили финансовые операции компании.
В начале этого месяца компания заявила, что она прекратила свое существование после потери клиентов и столкнулась с растущими судебными издержками, связанными с сообщениями о том, что компания собирала персональные данные о миллионах пользователей Facebook, начиная с 2014 года.
Утверждения о ненадлежащем использовании данных 87 млн пользователей Facebook, которые были задействованы в президентской кампанией президента США Дональда Трампа в 2016 году, вызвали многочисленные расследования не только в Соединенных Штатах, но и в Европе.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", британская компани Cambridge Analytica собрала данные около 2,7 млн людей в Европейском Союзе, которые пострадали в результате скандала по поводу "слива" личных данных в социальной сети Facebook.
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