В США будут расследовать дело против Cambridge Analytica

Отмечается, что прокуроры опросили бывших сотрудников Cambridge Analytica и банков, которые проводили финансовые операции компании.

В начале этого месяца компания заявила, что она прекратила свое существование после потери клиентов и столкнулась с растущими судебными издержками, связанными с сообщениями о том, что компания собирала персональные данные о миллионах пользователей Facebook, начиная с 2014 года.

Утверждения о ненадлежащем использовании данных 87 млн пользователей Facebook, которые были задействованы в президентской кампанией президента США Дональда Трампа в 2016 году, вызвали многочисленные расследования не только в Соединенных Штатах, но и в Европе.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", британская компани Cambridge Analytica собрала данные около 2,7 млн людей в Европейском Союзе, которые пострадали в результате скандала по поводу "слива" личных данных в социальной сети Facebook.