В России завели дело на украинских судей

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовные дела против 15 судей Конституционного суда Украины. Об этом сообщает издание ТАСС.
Как известно, соответствующие дела касаются принятия решения о признании декларации независимости Крыма.
Согласно российскому законодательству, иностранцы, совершившие преступление в отношении российских граждан, подлежат уголовной ответственности по российскому Уголовному кодексу.
Так, судьи Конституционного суда подозреваются в нарушении равенства прав и свобод человека и гражданина. Предполагается, что им может грозить штраф в размере 100-300 тысяч рублей, или исправительные работы, или лишение свободы на срок до пяти лет.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", согласно поданному иску Роскомнадзора к мессенджеру Telegram, Таганский районный суд начал рассмотрение дела. Как заявил представитель Роскомнадзора, они подали ходатайство о скорейшем следовании за судебным приговором о блокировке Telegram.
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