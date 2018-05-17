11:17 17.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В России завели дело на украинских судей

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовные дела против 15 судей Конституционного суда Украины. Об этом сообщает издание ТАСС.

В России завели дело на украинских судей

Как известно, соответствующие дела касаются принятия решения о признании декларации независимости Крыма.

Согласно российскому законодательству, иностранцы, совершившие преступление в отношении российских граждан, подлежат уголовной ответственности по российскому Уголовному кодексу.

Так, судьи Конституционного суда подозреваются в нарушении равенства прав и свобод человека и гражданина. Предполагается, что им может грозить штраф в размере 100-300 тысяч рублей, или исправительные работы, или лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", согласно поданному иску Роскомнадзора к мессенджеру Telegram, Таганский районный суд начал рассмотрение дела. Как заявил представитель Роскомнадзора, они подали ходатайство о скорейшем следовании за судебным приговором о блокировке Telegram.


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