В Праге в честь известного украинца назовут мост – ФОТО

Власти Праги решили назвать пешеходный мост через реку Ботич в районе Вршовице в честь украинского диссидента Василия Макуха.
Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис на своей странице в соцсети Facebook.
По его словам, соответствующее решение принял городской совет Праги.
В своем посте посол разъяснил, городской совет Праги принял решение назвать новый пешеходный мост через реку Ботич, которая является притоком Влтавы, в Пражском районе Вршовице в честь украинского диссидента и борца за свободу Василия Макуха.
Кроме того, от этого моста берет свое начало улица с названием Украинская.
Добавим, Василий Макух, 5 ноября 1968 года, на Крещатике в Киеве совершил акт самосожжения, выступая против оккупации Чехословакии советскими войсками.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", власти Иерусалима решили переименовать одну из площадей города в Площадь США в честь Дональда Трампа. По словам мэра города Нира Барката, таким образом Иерусалим показывает свою любовь президенту Трампу и гражданам США, которые поддерживают государство Израиль.
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