В Праге в честь известного украинца назовут мост – ФОТО

Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, соответствующее решение принял городской совет Праги.

В своем посте посол разъяснил, городской совет Праги принял решение назвать новый пешеходный мост через реку Ботич, которая является притоком Влтавы, в Пражском районе Вршовице в честь украинского диссидента и борца за свободу Василия Макуха.

Кроме того, от этого моста берет свое начало улица с названием Украинская.

Добавим, Василий Макух, 5 ноября 1968 года, на Крещатике в Киеве совершил акт самосожжения, выступая против оккупации Чехословакии советскими войсками.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", власти Иерусалима решили переименовать одну из площадей города в Площадь США в честь Дональда Трампа. По словам мэра города Нира Барката, таким образом Иерусалим показывает свою любовь президенту Трампу и гражданам США, которые поддерживают государство Израиль.