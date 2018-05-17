В ООН спрогнозировали сколько жителей останется в Украине к 2050 году

Такой прогноз в четверг, 17 мая, сделали в Департаменте по экономическим и социальным вопросам Организации объединенных наций, опубликовав новые статистические данные.

Таким образом, по сравнению с 2018 годом население страны сократится более чем на 7,6 миллионов человек.

При этом ООН сделал прогноз динамики населения Украины, согласно которому в 2020 году в Украине останется 43,6 миллионов жителей;

в 2025 - 42,5 миллионов;

в 2030 - 41,2 миллионов;

в 2035 - 39,9 миллионов;

в 2040 - 38,7 миллионов;

в 2045 - 37,5 миллионов;

в 2050 - 36,4 миллионов.

Сейчас, по данным Организации, в сельской местности Украины проживают около 13,5 миллионов граждан, а в городах - 30,5 миллионов. То есть в Украине на сегодняшний день примерно 70% - горожане. К 2050 году в селах будут проживать около 7,8 миллионов украинцев, а в городах - 28,6 миллионов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по данным Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам прогнозируют стремительное падение рождаемости украинцев и их миграцию за границу. Согласно информации проведенного исследования, депопуляция Восточной Европы связана в первую очередь с низким экономическим уровнем жизни населения, которое значительно отстает от успешных государств Западной Европы.

К 2100 году наихудшая ситуация сложиться для Украины и Молдовы, обе страны лишаться 30 и 58 процентов своего населения соответственно, - считают в ООН.