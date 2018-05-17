В Одессе СБУ задержала чиновников ветеринарной медицины

Чиновники попались на взятке. Как сообщает пресс-центр СБУ, было установлено, что должностные лица организовали механизм систематического вымогательства денег.

Они требовали от коммерческих структур за выдачу разрешительных документов взятки. Оперативники спецслужбы зафиксировали факт вымогательства злоумышленниками 400 долларов от частного предпринимателя за выдачу международных ветеринарных сертификатов.

Злоумышленники были задержаны на рабочем месте при получении денег.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Против них открытого уголовного дело по статье Уголовного Кодекса Украины Получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение.

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудники Службы безопасности Украины во вторник, 20 марта, задержали врача-эксперта одного из профильных медицинских учреждений Одессы. Медик попался на взятке. Как сообщила пресс-служба СБУ, злоумышленник требовал от местного жителя две тысячи долларов, обещая ему за эти деньги содействие в беспрепятственном получении заключения судебно-психиатрической экспертизы.