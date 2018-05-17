В Китае запустили первое на планете колесо обозрения без спиц

Об этом сообщает Daily Mail.

Постройка необычного аттракциона стоила около 20 млн евро. К колесу крепится 36 тележек, каждая из которых может перемещать по восемь или девять людей, обустроена Wi-Fi, кондиционером и телевизором. Высота сооружения с полностью полым центром равняется 145 метрам, что на десять метров обгоняет известный "Лондонский Глаз" в столице Великобритании.

Одна поездка на уникальном колесе длится приблизительно полчаса. Пассажиры смогут наблюдать за уникальным видом на реку Байланг в Вэйфане. Аттракцион назвали "Бохайский Глаз" из-за Бохайского моря, вдоль которого был сооружен город Вэйфан.

Еще одной особенностью нового колеса обозрения есть то, что "Бохайский Глаз" было сооружено на 540-метровом мосту реки Байланг.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в популярном развлекательном парке Xihu Park в китайском городе Хэнане, 23-летний мужчина вылетел из аттракциона и погиб.