04:03 17.05.2018 | Общество | Новости
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В Китае запустили первое на планете колесо обозрения без спиц

В китайском городе Вэйфан в провинции Шаньдун запустили первых посетителей единственное в мире колесо обозрения, в конструкции которого не обустроены спицы.

В Китае запустили первое на планете колесо обозрения без спиц

Об этом сообщает Daily Mail.

Постройка необычного аттракциона стоила около 20 млн евро. К колесу крепится 36 тележек, каждая из которых может перемещать по восемь или девять людей, обустроена Wi-Fi, кондиционером и телевизором. Высота сооружения с полностью полым центром равняется 145 метрам, что на десять метров обгоняет известный "Лондонский Глаз" в столице Великобритании.

Одна поездка на уникальном колесе длится приблизительно полчаса. Пассажиры смогут наблюдать за уникальным видом на реку Байланг в Вэйфане. Аттракцион назвали "Бохайский Глаз" из-за Бохайского моря, вдоль которого был сооружен город Вэйфан.

Еще одной особенностью нового колеса обозрения есть то, что "Бохайский Глаз" было сооружено на 540-метровом мосту реки Байланг. 

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в популярном развлекательном парке Xihu Park в китайском городе Хэнане, 23-летний мужчина вылетел из аттракциона и погиб.


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