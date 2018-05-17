В Хмельницкой области задержан подполковник полиции

Полицейский попался на взятке в 2,5 тысячи доллар. Как сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко на своей странице в Facebook,

исполняющий обязанности заместителя начальника - начальник следственного отдела одного из отделов полиции Хмельницкой области требовал деньги за принятие решения о закрытии уголовного дела против военнослужащего и двух его сослуживцев.

Средства обнаружены и изъяты в полном объеме во время проведения обыска по месту жительства фигуранта дела.

Сейчас решаются вопросы сообщения правонарушителю о подозрении по статье Уголовного Кодекса Украины Получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством. Суд в ближайшее время изберет ему меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.

Напомним, как сообща УРА-Информ, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили начальника и двух сотрудников погранично-инспекционного пункта ветеринарной медицины в одном из портов Одессы. Чиновники попались на взятке. Как сообщает пресс-центр СБУ, было установлено, что должностные лица организовали механизм систематического вымогательства денег.