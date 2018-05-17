09:36 17.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Черкасской области посреди поля нашли снаряд – ФОТО

Группа представителей аварийно-спасательного отряда специального назначения Черкасс на специальном полигоне уничтожила артиллерийский снаряд калибром 82 мм.

В Черкасской области посреди поля нашли снаряд – ФОТО

Об этом сообщили в ГСЧС области.

Отмечается, что опасный предмет был обнаружен жителями города в поле во время проведения сельскохозяйственных работ.

Так, на место инцидента прибыли саперы, которые изъяли опасную находку. Кроме того, дополнительно было обследовано прилегающую территорию на содержание скрытых взрывоопасных предметов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в гаражном помещении 40-летнего жителя Ровно полицейские изъяли целый арсенал огнесрелов и холодного оружия. В ходе обысков полисмены обнаружили в подвальном помещении гаража 223 патрона, 26 ножей, 21 артиллерийский снаряд, 18 гранат.


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