Укрзализныця на лето запустит дополнительный "Интерсити" из Киева в Одессу

Так, на время летних отпусков назначается дополнительный скоростной поезд Интерсити+ № 761/762 сообщением Киев - Одесса - Киев. Поезд будет курсировать ежедневно с 15 июня по 2 сентября.

Согласно графику, поезд в 06:10 будет отправляться со станции Киев-Пассажирский и прибывать в Одессу в 13:24.

Кроме того, по курсу движения запланированы остановки в Казатине (07:52-07:53), Виннице (08:31-08:33), Жмеринке (09:07-09:09), Вапнярке (10:01-10:02) и Подольске (11:17-11:18).

Из Одессы поезд будет отправляться в 14:52 следуя через Подольск (16:55-16:56), Вапнярку (18:12-18:13), Жмеринку (19:03-19:05), Винницу (19:35-19:37) и Казатин (20:14-20:15) с прибытием в Киев в 21:54.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на официальном сайте " Укрзализныци" появились первые билеты на пилотные запуск поезда Hyperloop. В билеты написано, что с помощью такого вида транспорта вы сможете добраться от Киева до Львова за 25 минут.