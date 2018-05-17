19:30 17.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100194319:test

Руководителю МИД Дании вручили вышиванку

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин вручил своему коллеге, министру иностранных дел Дании Андерсу Самуэльсену, подарок в честь международного Дня вышиванки.

Руководителю МИД Дании вручили вышиванку

Об этом сообщает руководитель МИД Климкин в Twitter.

17 мая 2018 года Павел Климкин решил подарить украинскую вышитую рубашку иностранному коллеге.

Он также призвал привлекать близких и друзей к отмечанию Дня Вышиванки. Празднование Дня вышиванки поддержал не один украинский дипломат. Разные украинские посольства и государственные учреждения распространяют в Интернете совместные снимки в нарядах с элементами и символикой украинских национальных костюмов.

В столице массовую инициативу вышиванок поддержало также посольство США. Американские работники ведомства заявили, что вышиванка - это стильно и красиво.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", граждан страны уже поздравили президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман.


Поделиться
Читайте также:
 
Нацбанк на пятницу укрепил гривну Нападающий "Динамо" вошел в тройку лидеров Лиги Европы В Одессе около двадцати молодых людей ворвались в магазин В столицу приезжает Элтон Джрн
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив