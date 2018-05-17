Руководителю МИД Дании вручили вышиванку

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин вручил своему коллеге, министру иностранных дел Дании Андерсу Самуэльсену, подарок в честь международного Дня вышиванки.
Об этом сообщает руководитель МИД Климкин в Twitter.
17 мая 2018 года Павел Климкин решил подарить украинскую вышитую рубашку иностранному коллеге.
Он также призвал привлекать близких и друзей к отмечанию Дня Вышиванки. Празднование Дня вышиванки поддержал не один украинский дипломат. Разные украинские посольства и государственные учреждения распространяют в Интернете совместные снимки в нарядах с элементами и символикой украинских национальных костюмов.
В столице массовую инициативу вышиванок поддержало также посольство США. Американские работники ведомства заявили, что вышиванка - это стильно и красиво.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", граждан страны уже поздравили президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман.
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